Les chiffres fous de Zelda Tears of the Kingdom

Zelda Tears of the Kingdom, le dernier opus de la célèbre franchise de Nintendo, atteint des chiffres de ventes record en un temps record. À la fin du mois de septembre 2023, le jeu a déjà conquis le cœur de 19,5 millions de joueurs à travers le monde. Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants qu’ils ont été réalisés en un peu plus de quatre mois, depuis la sortie du jeu. Cela signifie que Tears of the Kingdom a réussi à vendre autant de copies en quatre mois que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le précédent volet de la saga, en plus de trois ans.

Pour mettre en perspective cette réussite, Breath of the Wild, sorti en mars 2017, s’est vendu à 31,15 millions d’exemplaires depuis son lancement. Tears of the Kingdom, qui est sorti quelques années plus tard, en mai 2023, a déjà atteint la moitié de ce chiffre impressionnant. Il est important de noter que ces chiffres ne prennent pas en compte les ventes d’octobre, ce qui signifie que le succès du jeu est encore en croissance.

Ce succès phénoménal s’inscrit dans la continuité de la domination de la Nintendo Switch sur le marché des consoles de jeu. À la fin du mois de septembre 2023, la Nintendo Switch a franchi le cap des 132,46 millions d’unités vendues, ce qui en fait l’une des consoles les plus populaires de tous les temps. La combinaison de jeux exclusifs de qualité, tels que Tears of the Kingdom, avec la polyvalence de la console, a été un facteur clé de ce succès.

Tears of the Kingdom est acclamé pour son monde ouvert captivant, ses graphismes impressionnants et son histoire émotionnelle. Il s’agit d’une suite spirituelle de Breath of the Wild, et de nombreux fans de la franchise ont salué cette nouvelle itération comme une digne continuation de l’une des séries les plus appréciées de l’histoire des jeux vidéo.

Le jeu a également bénéficié d’une campagne marketing solide, attirant l’attention des joueurs du monde entier. La combinaison de l’anticipation entourant la sortie du jeu, des retours positifs des joueurs et des critiques, ainsi que de l’engagement constant de Nintendo envers sa base de fans, a contribué à faire de Tears of the Kingdom un véritable phénomène.

Tears of the Kingdom continue de gagner en popularité à mesure que de nouveaux joueurs découvrent le monde magique et immersif qu’il offre. Avec les ventes déjà impressionnantes atteintes en seulement quatre mois, il est fort probable que le jeu continue de battre des records de vente dans les mois à venir. La suite de Breath of the Wild est clairement sur la voie du succès.