Les dernières sorties du Xbox Game Pass en Janvier et les ajouts prévus pour Février

Le Xbox Game Pass maintient son rythme régulier avec des annonces bi-mensuelles des futures arrivées et départs de jeux. Microsoft offre un aperçu des nouveautés à venir tout en annonçant les titres qui quitteront le service. Le 31 janvier, deux jeux feront leurs adieux au Xbox Game Pass, marquant la fin d’un mois qui a vu des titres notables comme GTA 5, Persona 3, et Persona 4 rejoindre temporairement le catalogue.

L’une des sorties les plus remarquables est celle de “Hitman World of Assassination”, qui comprend les trois épisodes de la trilogie. Incarnez l’Agent 47 et accomplissez des contrats dans plus de 20 destinations. Célèbres pour leur liberté d’approche, leur gameplay réfléchi, et leur grande rejouabilité, ces jeux offrent une expérience rafraîchissante à chaque mission. Le mode Freelancer, basé sur des éléments de roguelike, promet une expérience de jeu infinie.

En parallèle, “F1 2021” quittera également le service. Bien que cette simulation de course ait été appréciée, son âge commence à se faire sentir, d’autant plus que ses deux suites sont déjà disponibles sur le Xbox Game Pass. Les amateurs de jeux de course peuvent se tourner vers “F1 2023” qui propose des graphismes améliorés et une expérience affinée.

Les abonnés du Xbox Game Pass peuvent déjà anticiper les ajouts prévus pour février. Microsoft a confirmé la sortie de “Anuchard”, un jeu d’aventure indépendant, ainsi que “Persona 3 Reload”, le remake attendu le 2 février 2024. D’autres titres passionnants incluent “Open Roads” des créateurs de Days Gone et le jeu festif “PlateUp”. Ces nouveautés seront accompagnées d’autres annonces au cours du mois prochain, offrant aux abonnés du Xbox Game Pass une variété de choix pour leur expérience de jeu.

En conclusion, le Xbox Game Pass continue d’évoluer, avec des départs qui laissent place à de nouveaux arrivants. Les abonnés ont l’opportunité de profiter des jeux sortants avant qu’ils ne quittent le service, tandis que les ajouts à venir promettent de maintenir l’attrait et la diversité du catalogue.