Palworld: Les Développeurs dévoilent leur feuille de route après un lancement exceptionnel

Alors que les ventes de Palworld continuent de battre tous les records, les développeurs du jeu partagent leur vision pour l’avenir et révèlent les contenus qu’ils espèrent intégrer prochainement. Un aperçu du futur du titre pour les joueurs qui sont déjà plongés dans l’univers captivant de Pocketpair.

Il est difficile de ne pas remarquer l’engouement autour des ventes de Palworld, qui ne montre aucun signe de ralentissement ces derniers jours. Le jeu de Pocketpair a déjà trouvé plus de 7 millions d’acheteurs en seulement cinq jours, dépassant ainsi le record établi par Légendes Pokémon : Arceus, qui avait écoulé 6,5 millions de copies en une semaine lors de sa sortie en 2022. Face à ce succès phénoménal, les développeurs se tournent vers l’avenir, partageant leurs plans à travers un message publié sur X (anciennement Twitter).

Corriger les problèmes et ajouter du contenu

Dans un tweet détaillé, l’équipe de développement de Palworld expose ses projets pour les jours et les mois à venir. Tout d’abord, ils reconnaissent que les ventes ont dépassé leurs attentes, entraînant divers problèmes tels que “une congestion excessive de l’accès” au jeu. La première étape consiste donc à résoudre ces problèmes majeurs, tels que la possibilité de remonter dans le temps dans le monde du jeu et la persistance des écrans de chargement lors des changements de monde. Ensuite, Pocketpair se concentrera sur la personnalisation des touches du jeu et sur l’amélioration de l’intelligence artificielle des PAL, y compris leur manière de se déplacer de manière autonome.

Une fois ces ajustements réalisés, Palworld prévoit d’intensifier ses efforts en introduisant une multitude de contenus et de fonctionnalités, bien que sans fournir de dates précises. La priorité sera accordée au JcJ (Joueur contre Joueur), aux raids de boss en tant que contenu de fin de jeu, ainsi qu’aux arènes des Pals pour des combats entre dresseurs. Des ajouts ambitieux, bien que leur sortie reste à déterminer.

Ensuite, le programme comprend des éléments plus techniques tels que le crossplay entre Steam et Xbox, l’amélioration des fonctionnalités sur Xbox, ainsi que des options de transfert et de migration de serveurs. En conclusion, les développeurs expriment leur intention d’améliorer le système de construction et d’ajouter de nouveaux Pals, boss, îles et technologies à l’avenir. Une perspective prometteuse pour l’avenir de Palworld, à condition que les développeurs tiennent leurs promesses.