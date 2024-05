Les éditions physiques de Tomb Raider I–III Remastered sont disponibles

Les fans d’éditions physiques de jeux pourraient être ravis par cette information. Sorti initialement le 13 février dernier en version dématérialisée, Tomb Raider I–III Remastered aura droit à sa version physique.

En effet, via un post sur X, Limited Run Games a annoncé que les précommandes de la trilogie sont désormais ouvertes et se termineront le 23 juin prochain. Le site de l’éditeur indique également la disponible de plusieurs “objets” collector pour les fans de la série. En effet, le site officiel de l’entreprise dévoile la disponibilité d’une édition collector ou encore un Nitro Deck aux couleurs du jeu.

Pour rappel, cette tribologie visent à redécouvrir les premiers jeux de l’héroïne Lara Croft avec une meilleure qualité visuelle.

À noter que les éditions physiques de Tomb Raider I–III Remastered seront disponibles sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One et la Nintendo Switch.

The original three Tomb Raider adventures with all expansions and secret levels are in this definitive collection, lovingly restored and now coming to Limited Run!



Pre-orders for Tomb Raider I-III Remastered are open NOW! Available physically on all consoles! pic.twitter.com/f3ABZNGvOh