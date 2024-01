Les Jeux Gratuits du PS Plus en Février 2024 : Quoi de neuf pour les abonnés ?

L’année 2024 s’annonce prometteuse pour les abonnés au service PlayStation Plus de Sony. Après un début d’année sous les projecteurs avec des titres de qualité tels que A Plague Tale Requiem et Nobody Saves the World offerts en janvier, les attentes sont élevées pour le mois de février. Sony semble vouloir maintenir la dynamique positive avec une sélection de jeux intrigants et une surprise spéciale pour les amateurs de contenu exclusif.

Chaque mois, les membres du PS Plus reçoivent trois jeux “gratuits” à ajouter à leur bibliothèque, une incitation appréciée qui contribue à fidéliser la communauté PlayStation.

La Surprise du Mois : Foamstars en Day One

Le mois de février 2024 réserve une surprise intéressante aux abonnés, avec la possibilité de télécharger le jeu Foamstars dès son lancement. Développé par Square Enix, Foamstars propose une expérience de type Splatoon, capitalisant sur le succès du PlayStation Plus pour assurer un démarrage en fanfare. En plus de Foamstars, les abonnés auront accès à Rollerdrome (disponible sur PS4 et PS5) et Steelrising (exclusif à la PS5).

Parmi ces jeux, Rollerdrome se distingue particulièrement. Ce jeu solo unique combine l’action, les combats, le tir, et le roller, offrant une expérience fluide et stylée, à mi-chemin entre Max Payne et Tony Hawk.

Dates de Disponibilité : Du 6 février au 5 mars 2024

Les jeux du PS Plus de février 2024 seront disponibles du 6 février au 5 mars 2024, vers 11h, heure française. Les abonnés ont ainsi quelques jours pour ajouter ces titres à leur bibliothèque avant l’arrivée des remplaçants du mois suivant.

Bonus pour les Abonnés Extra et Premium : Marvel’s Spider-Man 2 et Fall Guys

Les membres du PS Plus Extra et Premium devront attendre un peu avant de découvrir les nouvelles additions au catalogue. Cependant, Sony ne laisse pas ses abonnés haut de gamme sans récompense. Pour la saison de la Saint-Valentin, un essai gratuit de 2 heures pour Marvel’s Spider-Man 2 sera proposé exclusivement aux abonnés Extra et Premium. De plus, les joueurs de Fall Guys pourront se réjouir d’un pack de costumes mettant en vedette des personnages emblématiques de PlayStation, comprenant des costumes complets, des emotes, des motifs et des plaques nominatives.

En conclusion, février 2024 semble être un mois prometteur pour les abonnés du PS Plus, avec une combinaison de jeux intrigants et de bonus exclusifs. Alors que les attentes sont élevées après le succès des offres précédentes, Sony continue de démontrer son engagement envers sa communauté de joueurs avec des titres attractifs et des avantages exclusifs pour les abonnés haut de gamme. Les amateurs de jeux vidéo sur PlayStation ont donc de quoi attendre avec impatience le mois à venir.