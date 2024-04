Les Jeux Gratuits PS Plus d’Avril 2024 sont disponibles

Les abonnés PlayStation Plus peuvent dès à présent télécharger et jouer aux trois jeux gratuits d’avril 2024, y compris les membres du niveau Essential.

Les jeux gratuits PlayStation Plus pour avril 2024 – Immortals of Aveum, Minecraft Legends et Skul: The Hero Slayer – sont désormais disponibles en téléchargement pour les abonnés. Ces jeux gratuits couvrent différents genres et devraient donc offrir quelque chose pour satisfaire les intérêts variés de la plupart des joueurs.

PlayStation Plus Essential est le niveau le plus bas du service d’abonnement aux jeux de Sony, et l’un des avantages de l’adhésion est que trois jeux gratuits sont proposés chaque mois. Ces titres resteront dans la bibliothèque de l’utilisateur aussi longtemps qu’ils resteront abonnés au service. Même si un abonnement PS Plus expire et est ensuite renouvelé, tous les jeux gratuits précédemment acquis seront à nouveau disponibles.

En plus des trois jeux gratuits en avril 2024, les abonnés PS Plus recevront également un nouveau pack Call of Duty, Combat Pack 3. Il comprend un skin de couleur bleue pour l’opérateur Starry Nightmare, ainsi que quelques plans d’armes, un porte-bonheur d’arme, et d’autres goodies.