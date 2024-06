Les nouveaux jeux du Playstation Plus de ce mois de Juin

Comme chaque mois, PlayStation a dévoilé les prochains jeux qui seront ajoutés au catalogue pour les abonnés PS Plus Extra. Elle a également annoncé les classiques pour tous ceux du niveau Premium.

Le catalogue Extra et bénéficiera ainsi de dix nouveaux jeux tandis que le catalogue Premium recevra 4 nouveaux jeux. Des jeux dont vous pourrez profiter à partir du 18 juin. On y retrouve notamment Monster Hunter Rise ou encore Far Cry 4.

PlayStation Plus Extra et Premium

Monster Hunter Rise | PS4, PS5

Football Manager 2024 | PS5

Crusader Kings III | PS5

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 6 | PS4, PS5

After Us | PS5

Anno 1800 | PS5

Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5

Far Cry 4 | PS4

LEGO The Hobbit | PS4

LEGO The Incredibles | PS4

PlayStation Premium | PS VR2 et Classiques

Kayak VR: Mirage | PS VR2

LEGO Star Wars II: La trilogie d’origine | PS4, PS5

Ghosthunter | PS4, PS5

Daxter | PS4, PS5