Les premières informations concernant Dragon Ball: Sparking! ZERO

Les amateurs de l’univers épique de Dragon Ball peuvent se réjouir, car une nouvelle ère de combats délirants est sur le point de commencer avec l’annonce de Dragon Ball: Sparking! ZERO. Ce jeu, qui marque le quatrième opus de la série des jeux de combat Budokai Tenkaichi, ravive la flamme d’une franchise légendaire qui avait connu son apogée avec Dragon Ball: Budokai Tenkaichi 3, sorti il y a maintenant 16 ans sur la PlayStation 2.

Le grand retour de la franchise a été officiellement dévoilé lors du Dragon Ball FighterZ World Championship Tournament le 5 mars 2023, et les fans ont eu un aperçu alléchant du jeu lors du Game Awards le 8 décembre de la même année grâce à une première bande-annonce impressionnante.

Un Style de Combat Cinématographique Maintenu

Dragon Ball: Sparking! ZERO promet de maintenir le style de combat à la troisième personne en arène qui a rendu ses prédécesseurs si populaires. Les graphismes en style cell-shading, accompagnés d’animations quasi-cinématographiques pour chaque coup, feront leur retour, capturant l’esthétique des mangas et des animes tant appréciés par les fans. De plus, les environnements seront destructibles, ajoutant une dimension tactique aux affrontements.

La bande-annonce a révélé les versions Super Saiyan Blue de Goku et Vegeta, laissant entrevoir l’inclusion de personnages de Dragon Ball Super. Il semble que le jeu couvrira les événements de la série dans son mode histoire, offrant ainsi aux joueurs une expérience immersive dans l’univers étendu de Dragon Ball.

Une Pléthore de Personnages Jouables

Dragon Ball: Sparking! ZERO promet un “nombre historique de personnages jouables, chacun avec des capacités, des transformations et des techniques caractéristiques”. Les fans peuvent déjà s’attendre à retrouver des favoris tels que Sangoku, Vegeta, Broly, Freezer, Piccolo, Krilin, Tenshinhan, Yamcha, Trunks, C-17, C-18, Cell, Mister Satan, Boo, Bergamo, et plus encore.

Date de Sortie et Plateformes Disponibles

Bien que la date de sortie officielle de Dragon Ball: Sparking! ZERO ne soit pas encore confirmée par Bandai Namco, la bande-annonce a révélé que le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S, et PC via Steam. Les fans sont impatients de connaître la date précise de lancement pour plonger dans l’action frénétique de Dragon Ball.

Mode de Jeu Solo et Multijoueur en Ligne

Selon les informations disponibles sur le Playstation Store, Dragon Ball: Sparking! ZERO sera principalement un jeu solo, marquant une première dans la franchise Dragon Ball Z, habituée aux modes multijoueurs locaux. Cependant, le jeu offrira un mode multijoueur en ligne, permettant des affrontements épiques jusqu’à deux joueurs, sous réserve d’une connexion Internet et d’un abonnement, en fonction de la plateforme utilisée.

En résumé, Dragon Ball: Sparking! ZERO promet de raviver la passion des fans avec des combats spectaculaires, un roster étendu de personnages emblématiques, et une expérience de jeu à la hauteur de l’héritage de la franchise.