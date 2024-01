Les Steam Awards 2023 : Des Gagnants Prévisibles

Alors que l’année 2024 débute à peine, Valve a enfin dévoilé les résultats des Steam Awards 2023. Les joueurs ont participé activement en votant pour leurs titres préférés, révélant ainsi les tendances de consommation au sein de la communauté Steam. Les grands gagnants ne sont peut-être pas surprenants, mais ils méritent sans aucun doute les honneurs qui leur ont été attribués.

Baldur’s Gate 3 Domine les Steam Awards

Sans grande surprise, Baldur’s Gate 3 remporte le titre convoité de “Jeu de l’année”. Le jeu de rôle et d’aventure a captivé les joueurs grâce à sa personnalisation de personnage, sa narration exceptionnelle et son système de jeu innovant. Face à des concurrents de renom tels que Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, EA Sports FC 24 et Lethal Company, Baldur’s Gate 3 a prouvé qu’il était indéniablement le favori de la communauté.

Le jeu de Larian Studios se distingue également dans la catégorie du “Jeu exceptionnel riche en récits”, soulignant ainsi son impact significatif sur l’expérience de jeu narrative.

Hogwarts Legacy et Lethal Company : Deux Surprises Agréables

Sur la plateforme Steam Deck, Hogwarts Legacy a émerveillé les joueurs et a été récompensé dans la catégorie du “Meilleur jeu sur Steam Deck”. Lethal Company, quant à lui, a décroché le titre convoité du “Meilleur jeu multijoueur”, attestant de sa popularité virale tout au long de l’année 2023. Le jeu a réussi à créer des soirées mémorables entre amis et à susciter de nombreux streams, malgré sa tendance à l’horreur.

Starfield Remporte le Prix de l’Innovation

L’une des surprises les plus étonnantes des Steam Awards 2023 est la victoire de Starfield dans la catégorie du “Gameplay le plus innovant”. Ce choix pourrait signaler le début d’une rédemption pour le titre de Bethesda, qui n’avait pas réussi à se démarquer aux Game Awards. Les joueurs ont peut-être été séduits par le vaste monde ouvert de Starfield et son système de création de vaisseau, récompensant ainsi son innovation remarquable.

Des Noms Bien Connu Maintiennent leur Influence

Certains jeux bien établis ont continué à exercer une influence significative sur la plateforme Steam en 2023. Dave the Diver a été le choix préféré pour les moments de détente des joueurs, tandis que la bande-son de The Last of Us Part I a conquis les amateurs de musique de jeu vidéo. SIFU a réussi à se faire une place dans la catégorie du “Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité”, tandis que Red Dead Redemption II a été couronné du prestigieux “Prix de l’amour indéfectible”, une reconnaissance bien méritée.

En conclusion, les Steam Awards 2023 ont confirmé les favoris de la communauté, tout en offrant quelques surprises agréables. Ces récompenses reflètent non seulement la qualité des jeux, mais aussi l’engagement et les préférences des joueurs sur la plateforme Steam.