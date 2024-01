Mario vs Donkey Kong: Le Retour Épique d’une Lutte Sans Fin

Mario vs Donkey Kong propose une nouvelle approche du genre plateforme-réflexion, abandonnant la traditionnelle dualité du bien contre le mal au profit d’une rivalité classique : le plombier emblématique, Mario, contre le facétieux singe Donkey Kong. Avec des niveaux courts mais ingénieux, le jeu offre une expérience immersive où les joueurs doivent résoudre des énigmes, trouver des clés, actionner des interrupteurs dans le bon ordre, et transporter les mini-automates Mario à travers des défis complexes pour enfin triompher du redoutable Singe à la Cravate Rouge.

La dernière bande-annonce de Nintendo révèle que le jeu comprendra pas moins de 130 niveaux, avec l’ajout de deux nouveaux mondes excitants : Merry Mini-Land et Slippery Summit. Une caractéristique particulièrement appréciée est la possibilité de jouer en coopération locale, permettant à deux joueurs de s’associer pour relever les défis ensemble. Pour s’adapter à un public varié, le jeu propose un niveau de difficulté “Classique” pour les puristes, ainsi qu’un mode “Casual” offrant une option de retour au début du niveau en cas de problème, évitant ainsi des frustrations inutiles. Les amateurs de défis plus corsés pourront se tourner vers les modes “Plus” et “Expert”, qui promettent des défis supplémentaires. Pour les amateurs de courses contre la montre, un mode Time Attack sera également disponible.

Mario vs Donkey Kong est prévu pour débarquer sur Nintendo Switch le 16 février 2024. Les précommandes sont actuellement ouvertes sur le Nintendo Store, permettant aux fans impatients de garantir leur exemplaire et de se préparer à plonger dans l’univers captivant de cette bataille intemporelle entre le célèbre plombier et le singe facétieux.