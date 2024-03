Marvel’s Spider-Man 2 reçoit une nouvelle mise à jour

Marvel’s Spider-Man 2 recevra une importante mise à jour, la version 1.002, le 7 mars 2024. Cette mise à jour inclura de nombreuses fonctionnalités demandées par les fans depuis le lancement du jeu en octobre 2023. Depuis sa sortie, le dernier titre Spider-Man d’Insomniac a été largement salué par la critique et a été nominé pour plusieurs prix.

Malgré ces éloges, les joueurs ont remarqué qu’une fois l’histoire principale du jeu terminée, qui dure environ 12 à 15 heures, voire 24 à 28 heures pour un achèvement à 100%, il n’y avait pas beaucoup de contenu à explorer dans Marvel’s Spider-Man 2. Les joueurs pouvaient toujours se balancer ou planer dans la ville en tant que Peter Parker et Miles Morales et pouvaient arrêter divers crimes. Cependant, une fois le jeu terminé, il n’était pas possible de revisiter les missions de l’histoire ou les activités secondaires, à moins de recommencer le jeu depuis le début dans un fichier de sauvegarde différent.

En l’absence de ces fonctionnalités, Marvel’s Spider-Man 2 recevra enfin une mise à jour tant attendue le 7 mars. Cette mise à jour comprendra notamment le mode Nouvelle Partie +, qui permettra aux joueurs de recommencer le jeu avec tous leurs costumes et compétences, ainsi que la sélection de missions, qui permettra de revivre les moments préférés du jeu. De plus, le mode Nouvelle Partie + permettra d’améliorer Peter et Miles au niveau “Ultimate” et proposera de nouveaux styles de gadgets dorés.

Parmi les autres ajouts de cette mise à jour, on trouvera de nouveaux styles de costumes pour les différentes tenues de Peter et Miles, notamment pour les costumes symbiotes. De plus, les joueurs pourront désormais changer la couleur des tentacules symbiotes pour mieux correspondre à leurs costumes choisis. Enfin, la mise à jour inclura de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, telles que la description audio et les lecteurs d’écran, ainsi que des fonctionnalités visuelles comme les légendes cinématographiques et les contours de contraste élevé.

En résumé, la mise à jour 1.002 de Marvel’s Spider-Man 2 apportera de nombreuses améliorations et fonctionnalités très demandées par les fans, offrant ainsi une expérience de jeu plus complète et enrichissante.