Meta ouvre son écosystème à des partenaires pour les casques VR

Meta, l’entreprise derrière la gamme de casques de réalité virtuelle Quest, a récemment annoncé qu’elle ouvrirait son système d’exploitation (OS) à des entreprises partenaires. Cette décision vise à permettre à d’autres fabricants de casques VR d’utiliser l’OS du Quest, offrant ainsi aux consommateurs davantage de choix en matière de matériel VR.

Deux fabricants, Asus et Lenovo, ont déjà saisi cette opportunité en annonçant la sortie prochaine de nouveaux casques VR basés sur l’OS du Quest. Asus se concentrera sur un casque orienté gaming, équipé d’écrans OLED pour une expérience visuelle immersive. De son côté, Lenovo proposera un casque orienté professionnel, mettant en avant des fonctionnalités adaptées aux besoins des utilisateurs en entreprise.

Cette ouverture de l’écosystème de Meta permettra aux utilisateurs de profiter du vaste catalogue de jeux et d’applications VR disponibles sur l’OS du Quest, quel que soit le casque qu’ils choisissent. Cela marque une étape importante dans l’expansion de la réalité virtuelle, offrant plus de possibilités aux consommateurs et aux entreprises intéressés par cette technologie en pleine croissance.

En plus de cette annonce, Meta a également dévoilé la sortie prochaine d’une édition spéciale de son casque Quest 3 en collaboration avec Xbox. Cette édition spéciale comprendra une manette Xbox, offrant une expérience de jeu VR encore plus immersive pour les amateurs de jeux Xbox. Il est également probable que ce casque arbore les couleurs emblématiques de la marque Xbox, à savoir le noir et le vert.

Cette série d’annonces montre l’engagement de Meta à étendre son influence dans le domaine de la réalité virtuelle, en collaborant avec des partenaires clés pour offrir des expériences VR de haute qualité aux consommateurs du monde entier.