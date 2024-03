Metal Gear Solid: Konami améliore la Master Collection

Konami a publié des mises à jour concernant Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, visant à résoudre les problèmes en cours et à élaborer des stratégies pour améliorer l’expérience des joueurs. De plus, le studio a offert des aperçus de ses prochains titres et de ses plans plus larges au-delà de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 offre une compilation complète de titres remasterisés de la célèbre série Metal Gear, célébrant son 35e anniversaire. Sortie en octobre 2023, la collection comprend les cinq premiers épisodes principaux, accompagnés de contenu supplémentaire tel que des missions en réalité virtuelle, des versions NES des jeux précédents, des guides de jeu et des bandes dessinées animées. Notamment, la collection marque les débuts de Metal Gear Solid sur les plateformes Xbox et est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation, Windows et Xbox, offrant aux fans diverses façons de découvrir la célèbre série d’infiltration.

Konami prend la parole

Lors d’une session de la Hotline de production Metal Gear, Konami a partagé des informations sur l’état actuel de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 après sa dernière mise à jour, reconnaissant plusieurs problèmes persistants signalés par les joueurs. Ces problèmes incluent des divergences graphiques, des réglages peu optimaux pour le matériel moderne, le manque d’options de configuration des commandes, et des commandes de clavier peu naturelles sur certaines plateformes. De plus, des données spécifiques de Codec et de voix radio manquent apparemment sur la version Nintendo Switch de la collection.

Le producteur de la série, Noriaki Okamura, et le responsable de la promotion, Jiro Oishi, ont assuré aux fans que des corrections pour ces problèmes étaient en cours. L’équipe de développement examine activement des solutions pour résoudre la méthode de mise à l’échelle graphique, optimiser les réglages selon les normes matérielles actuelles et améliorer les configurations des commandes sur toutes les plateformes. Cependant, Konami a souligné que la résolution de ces problèmes pourrait prendre du temps pour garantir des corrections complètes et satisfaisantes.

Une date de sortie pour Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2?

En réponse aux questions sur une éventuelle Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Konami a déclaré que les dates de sortie et les titres des futures collections n’avaient pas encore été finalisés. Le studio a exhorté les fans à faire preuve de patience alors qu’ils se concentrent sur les projets en cours, notamment le développement de Metal Gear Solid Delta, le remake de Metal Gear Solid 3. Konami a conclu la session de la Hotline de production en présentant l’écran-titre de Metal Gear Solid Delta, alléchant les joueurs avec un aperçu de ce qui les attend.

La sortie initiale de Metal Gear Solid Collection Vol. 1 a été entachée par plusieurs problèmes de lancement, promptement reconnus par Konami. À ce moment-là, le studio avait confirmé plus d’une douzaine de problèmes connus affectant les titres. Alors que Konami continue de résoudre les problèmes et d’affiner la collection à travers différentes mises à jour, les fans peuvent anticiper une expérience de jeu plus aboutie.