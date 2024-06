Metroid 4 Prime refait surface !

Après des années d’absence, le très attendu Metroid 4 Prime refait enfin surface dans une bande-annonce lors du Nintendo, confirmant les rumeurs qui circulent depuis des mois. La bande-annonce semble confirmer la sortie du jeu pour la génération actuelle, comme prévu.

Nintendo a confirmé que Metroid 4 Prime est toujours en développement pour la Nintendo Switch, ce qui laisse penser qu’il sera bien disponible pour la génération actuelle. Cependant, la date de sortie exacte reste mystérieuse, la seule indication étant une fenêtre de sortie en 2025.

Ce volet s’intitulera Metroid 4 Prime: Beyond et adoptera un style de jeu de tir à la première personne. Le jeu se concentrera sur le mode histoire solo, offrant de nouveaux défis avec des améliorations significatives au niveau des graphismes, des environnements dynamiques et des combats de boss promettant d’être aventureux pour les fans de la série.