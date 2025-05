MindsEye : le gameplay fuité du créateur de GTA 3 dévoile un mélange d’action et de cinéma

Une fuite inattendue vient de lever un peu plus le voile sur MindsEye, le premier projet de Build a Rocket Boy, le studio fondé par Leslie Benzies, ex-producteur visionnaire de GTA 3 et architecte du succès de Rockstar Games. Alors que le jeu sort dans un mois à peine (10 juin 2025), un streamer a partagé illégalement deux séquences de gameplay, offrant un aperçu rare de cette production mystérieuse.

Une fuite qui en dit long

Postées sur Reddit, les vidéos montrent deux facettes de MindsEye. La première capture une course-poursuite nocturne, où le protagoniste, au volant d’un véhicule, slalome entre les voitures sous des néons urbains. La seconde plonge dans un affrontement armé dans un tunnel, mettant en avant les mécaniques de tir, de visée et d’utilisation des couvertures. Bien que brefs, ces extraits révèlent une esthétique cinématographique prononcée, avec des effets de lumière travaillés et un rythme soutenu.

Narratif, combat stratégique, conduide : les trois piliers

Selon les informations officielles, MindsEye s’articule autour de trois axes : une intrigue immersive, un combat tactique et une conduide dynamique. Incarnant Jacob Diaz, un ancien soldat équipé d’un implant neural « MindsEye », le joueur est propulsé dans la ville fictive de Redrock pour percer les secrets d’une entreprise liée à son passé. Ce périple, initialement personnel, évoluerait vers une quête aux enjeux planétaires.

Des ambitions AAA, une communication minimaliste

Malgré l’héritage de Benzies et des séquences d’action prometteuses (combats aériens, poursuites en véhicule), la communication autour du titre reste étonnamment discrète. Aucune campagne marketing d’envergure n’a précédé ces fuites, suscitant interrogations et scepticisme. « C’est risqué pour un jeu qui mise sur une narration complexe et un univers riche », commente un utilisateur Reddit.

Un héritage à honorer

Avec MindsEye, Leslie Benzies renoue avec les racines qui ont fait de GTA un phénomène : des set-pieces spectaculaires, un melange d’action et de profondeur narrative. Reste à savoir si ce pari séduira les fans de l’âge d’or de Rockstar, dans un paysage aujourd’hui dominé par les blockbusters open-world.

Alors que le compte à rebours est lancé, la pression monte pour Build a Rocket Boy. Entre fuites malgré les embargos et attentes élevées, MindsEye devra convaincre dès ses premières minutes… ou risquer de rester dans l’ombre de son illustre prédécesseur.