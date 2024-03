MotoGP™24 : Le Jeu Vidéo Officiel arrive le 2 mai 2024

Les fans de jeux vidéo seront ravis d’apprendre que MotoGP™24, le jeu vidéo officiel du MotoGP™ développé par Milestone, sera disponible le 2 mai 2024 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et Steam. Cette nouvelle édition promet d’offrir une expérience de jeu encore plus immersive et réaliste, avec l’ajout de fonctionnalités très attendues par la communauté.

Des Fonctionnalités Innovantes pour un Réalisme Accru

MotoGP™24 introduit plusieurs nouveautés pour renforcer l’immersion des joueurs dans l’univers de la course de moto.

Marché des Pilotes

Une des fonctionnalités les plus marquantes est l’introduction du marché des pilotes, qui permet aux joueurs de changer d’équipe et de vivre des transferts excitants entre saisons. Chaque début de saison présentera une grille de départ différente, offrant ainsi une expérience plus dynamique et réaliste.

Commissaires MotoGP™

Les commissaires MotoGP™ surveilleront le comportement des pilotes et de l’IA en piste, en imposant des sanctions en cas d’infractions aux règles. Cette fonctionnalité vise à renforcer l’aspect compétitif et le respect des règles de course.

Système de « Difficulté Adaptative »

Pour garantir une expérience de jeu équilibrée pour tous les niveaux de compétence, MotoGP™24 propose un nouveau système de « difficulté adaptative » qui ajuste automatiquement le niveau des adversaires en fonction des performances du joueur.

Améliorations de l’IA et de la Physique

L’IA a été améliorée pour reproduire plus fidèlement le comportement des vrais pilotes, tandis que la physique du jeu a été retravaillée pour offrir une expérience de conduite plus réaliste et immersive.

Nouveau Mode Multijoueur

Le mode multijoueur LiveGP Championships* offre aux joueurs la possibilité de participer à des saisons de courses en ligne, marquant des points pour grimper au classement général du championnat. Le cross-play** permet aux joueurs de différentes plateformes de jouer ensemble.

Éditeurs de Casques, d’Autocollants, de Numéros de Course et d’Écussons

Les joueurs pourront également laisser libre cours à leur créativité en personnalisant leurs casques, autocollants, numéros de course et écussons, et les partager en ligne avec la communauté***.

Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités et améliorations, MotoGP™24 promet d’offrir une expérience de jeu plus riche et immersive que jamais. Préparez-vous à prendre le guidon et à vivre des courses palpitantes dès le 2 mai 2024 !

*Le LiveGP n’est pas disponible sur les versions Nintendo Switch. **Le cross-platform est disponible entre les consoles PlayStation et Xbox, non disponible sur les versions PC et Nintendo Switch.