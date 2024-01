MSI Claw : La nouvelle console portable ambitieuse

À l’occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2024, MSI, le constructeur renommé de matériel informatique, a dévoilé sa première console portable, la MSI Claw, dans le but de rivaliser avec les concurrents tels que Steam, Asus, et Lenovo sur le marché en pleine expansion des consoles portables dédiées aux jeux PC.

Depuis le lancement du Steam Deck, les fabricants s’efforcent de se démarquer dans ce créneau en pleine croissance. Bien que les différentes machines présentent des similitudes, l’accent est mis sur les caractéristiques uniques. Bien que la Claw semble partager des similitudes visuelles avec d’autres consoles, son ergonomie améliorée et sa facilité de prise en main la distinguent. L’écran de 7 pouces offre une résolution 1080p avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hertz, plaçant la Claw entre la Asus Rog Ally et la Lenovo Legion Go en termes de taille.

La MSI Claw se distingue par plusieurs aspects. Tout d’abord, elle adopte un processeur Intel, le dernier né, le Meteor Lake Core Ultra, tandis que la plupart des concurrents utilisent des composants AMD. Cette différence permet à la Claw d’exploiter la technologie d’upscaling par intelligence artificielle d’Intel, le XeSS, pour offrir des performances optimales, promettant une expérience de jeu fluide même pour les “jeux AAA”.

En ce qui concerne les spécifications supplémentaires, la Claw fonctionnera sous Windows 11 et sera compatible avec le Wi-fi 7 et le Bluetooth 5.4. Trois versions seront proposées avec des capacités de stockage différentes : 700 $ (Core Ultra 5 et 512Go), 750 $ (Core Ultra 7 et 512Go) ou 800 $ (Core Ultra 7 et 1To). À noter qu’un port MicroSD et une prise jack seront également inclus.

Il reste difficile de déterminer sur papier si la MSI Claw tiendra ses promesses de performances supérieures à ses concurrentes. Les retours des médias présents au CES de Las Vegas indiquent un optimisme prudent, soulignant son ergonomie améliorée, sa légèreté appréciée, et les performances impressionnantes de la version d’essai. Cependant, une évaluation plus précise ne pourra être faite qu’une fois la console réellement disponible sur le marché.