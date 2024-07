NBA 2K25 a une date de sortie !

C’est sans aucun doute l’une des meilleures simulations de basket-ball dans le monde du gaming et elle est attendue chaque année. Celle de 2025 ne fait pas exception et vient, quant à elle, de dévoiler sa date de sortie officielle.

En effet, par le biais de plusieurs posts sur X, le compte officiel de NBA 2K a annoncé que NBA 2K25 sera disponible le 6 septembre prochain sur PlayStation, Xbox et PC via Steam. Le studio a également annoncé l’ouverture des précommandes dès aujourd’hui avec 4 éditions différentes.

Les fans ont également pu avoir droit aux images des différentes éditions de NBA 2K25 mettant en avant plusieurs stars de la NBA, dont Vince Carter, Jayson Tatum ou encore A’ja Wilson.

NBA Champion and a 2K cover has a nice ring to it 🏆@jaytatum0 is our #NBA2K25 Standard Edition Cover Athlete! ☘️



