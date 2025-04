Nintendo dévoile un peu plus Mario Kart World sur Switch 2 

Lors d’un Direct dédié, Nintendo a mis les gaz pour présenter Mario Kart World, le prochain opus de sa saga culte sur Switch 2. Entre circuits inédits, personnages loufoques et mécaniques renversantes, la firme japonaise a déployé un arsenal de nouveautés pour justifier l’ambition de ce titre. Retour sur une démonstration haute en couleurs.

Circuits déjantés et personnages insolites : le grand spectacle

Mario Kart World promet un voyage à travers des décors plus fous que jamais. Parmi les 32 circuits dévoilés, certains revisitent des classiques avec un twist moderne, comme le Circuit Mario Bros, un hommage pixelisé aux origines de la licence, ou Peach Plage, une plage paradisiaque truffée de pièges aquatiques. D’autres embarquent les joueurs dans des univers inattendus : Crown City plonge le joueur dans une métropole inspirée de Super Mario Odyssey, tandis que Galion de Wario transforme les courses en abordages de navires pirates.

La dynamique jour/nuit ajoute une dimension stratégique : certains obstacles apparaissent uniquement après le coucher du soleil, et les boosts lumineux guident les pilotes dans l’obscurité.

Côté personnages, Nintendo mise sur un mélange de valeurs sûres et de recrues surprenantes. Aux côtés de Mario, Luigi et Bowser, des nouveaux venus comme Goomba Spike (un Goomba hérissé de pics) et Vache (une vache pilotant un tracteur) apportent une touche d’humour absurde.

Gameplay innovant et modes variés : la course réinventée

Nintendo ne se contente pas de recycler les recettes éprouvées. Mario Kart World introduit des mécaniques inédites qui bousculent les traditions de la série. Le saut chargé permet d’écraser les adversaires après un saut chargé, tandis que le « Rewind » offre une seconde chance en rembobinant le temps après une chute critique.

De plus, le Mode Ballade se distingue comme la grande nouveauté : il transforme les courses en aventure open-world, où les joueurs traversent des continents entiers, passant de checkpoint en checkpoint sous une difficulté croissante.

Les fans de multijoueur ne sont pas en reste : le mode en ligne supporte désormais 24 joueurs simultanés, et le mode local permet des batailles endiablées à 4 sur la même console. Les classiques Mode Bataille (ballons, pièces) reviennent avec des cartes redessinées, tandis que le Mode Photo et les aires de service ajoutent une touche de personnalisation décalée, comme habiller Peach en chef cuisinier après un passage au stand de tacos.

Avec ces ajouts, Mario Kart World se pose en héritier ambitieux de la licence, mélangeant folie pure et innovations techniques. Reste à voir si les joueurs embarqueront pour ce tour du monde… délirant.