Nintendo Switch 2 : les Game-Key Cards, un format physique libre et sans restrictions

Alors que la sortie de la Nintendo Switch 2 approche, les interrogations sur ses jeux en format Game-Key Card – des cartouches physiques contenant une clé de téléchargement – trouvent enfin des réponses. Dans un entretien accordé à GameSpot, Nintendo a confirmé que ces cartes ne seraient liées ni à un compte ni à une console, permettant aux joueurs de les prêter, les revendre ou les échanger librement. Une décision qui contraste avec les tendances actuelles du marché, souvent critiquées pour leur verrouillage numérique.

Des cartouches « libres comme l’air »

Le concept des Game-Key Cards avait initialement semé le doute. À mi-chemin entre le physique et le digital, ces cartouches ne contiennent pas le jeu en lui-même, mais une licence à activer via téléchargement. Craignant un système restrictif – comme l’association automatique à un compte –, les joueurs redoutaient de perdre la possibilité de partager ou revendre leurs jeux.

Mais Nintendo a balayé ces craintes. « Les Game-Key Cards s’activent sur la console où elles sont insérées, sans être rattachées à un compte ou un profil », explique Tetsuya Sasaki, porte-parole de Nintendo. Concrètement, insérez la carte dans une Switch 2, téléchargez le jeu, et le tour est joué. La même carte peut ensuite être utilisée sur une autre console, comme un jeu physique traditionnel. Seule contrainte : la carte doit rester insérée pour jouer, même après installation.

Une bouffée d’air pour le marché de l’occasion

Cette liberté est une petite révolution dans un paysage dominé par les licences numériques non transférables (comme sur Xbox ou PlayStation). Les joueurs pourront ainsi revendre leurs Game-Key Cards d’occasion, les prêter à des amis ou les collectionner sans stress. Une bonne nouvelle, surtout quand on sait que des titres comme Elden Ring (via son édition Tarnished) ou des productions de CD Projekt adopteront ce format.

Reste la question du stockage : les cartouches auraient une capacité maximale de 64 Go, selon CD Projekt. Suffisant pour la majorité des jeux, mais potentiellement juste pour des titres next-gen volumineux. Qu’à cela ne tienne : une fois le jeu téléchargé, seule une connexion internet lors de la première activation est nécessaire. Parfait pour les voyages sans Wi-Fi.