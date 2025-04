Switch 2 : Nintendo n’invente rien mais réinvente tout

Nintendo a présenté une nouvelle console Switch 2 qui n’invente rien, mais qui réinvente tout. Du Nintendo pur jus, quoi.

Cette console sortira le 5 juin prochain et coûtera 630 $, ou 700$ avec le Mario Kart World inclus dans la boîte.

En somme, la Switch 2 se démarque par deux de ses accessoires. Sa nouvelle caméra sur pied se branche à la console et repère les joueurs devant elle. Chez Nintendo, on indique qu’une caméra USB-C compatible peut aussi faire l’affaire.

La console dispose également d’un micro intégré.

Tout ça permet de dialoguer avec ses amis via le mode GameChat, une fonction de communication audio et vidéo en groupe dont la limite est de 12 personnes en audio et de quatre personnes en vidéo. La Switch 2 repère la tête des joueurs devant elle est les découpe, pour en faire des avatars qu’elle incruste dans ses jeux.

Elle peut aussi reconnaître les mouvements. Si ça vous fait penser à la Kinect d’une vieille Xbox, vous n’êtes pas loin du compte.

Les Joy-Con sont désormais magnétiques et leurs capteurs, gyromètres et accéléromètres, sont plus précis qu’avant. On peut les utiliser comme une manette classique, comme des capteurs de mouvement ou… comme une souris.

Cette nouveauté ouvre la porte à tous ces jeux dont l’interface semble avoir été transférée vers la console à partir d’un PC, où la souris est un périphérique essentiel. Nintendo a présenté Sid Meier’s Civilization VII, entre autres, en exemple des jeux qui s’en tirent drôlement mieux avec souris que sans souris.

On imagine que Nintendo voudra aussi rapatrier les familles qui ont peut-être acheté une Wii, à une autre époque, et qui ont passé leur tour avec la Switch, moins axée sur le jeu familial.

Mais force est d’admettre que la nouvelle console de Nintendo a trouvé le moyen de faire du neuf avec du vieux. C’est une formule qui a déjà bien fonctionné pour le détaillant japonais.