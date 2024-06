The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Zelda prend la relève !

C’était l’une des belles surprises du Nintendo Direct ! La firme nippone a annoncé un nouveau titre dans la célèbre série The Legend of Zelda: Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Cependant, gros changement pour ce nouveau titre de la saga. Vous n’incarnerez pas Link, mais Zelda ! Elle sera donc au centre de cette nouvelle aventure à Hyrule où elle devra sauver son royaume mais également Link. Nintendo a donc inversé les rôles cette fois-ci.

L’histoire se déroule après la disparition soudaine de Link. Il laissera ainsi à Zelda la tâche de sauver le royaume d’Hyrule. Cependant, contrairement à Link, Zelda n’utilisera pas d’épée, mais un spectre. Celui-ci va vous permettre de créer des échos de différents objets et de les déployer à tout moment. De plus, il permet de déployer des boîtes en bois, des blocs d’eau, et bien plus encore, pour explorer le monde et résoudre des énigmes.

Zelda peut également invoquer les échos des monstres qu’elle combat, chacun ayant des capacités uniques. Il sera ainsi intéressant de voir, comme pour plusieurs Zelda, comment chaque joueur va vivre son aventure.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible le 26 septembre sur Nintendo Switch.