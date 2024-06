Un Nintendo Direct ce 18 juin

C’était dans l’air depuis quelques temps mais c’est enfin officiel. En effet, Nintendo a annoncé la tenue d’un nouveau Nintendo Direct.

Celui-ci se tiendra en ligne ce mardi 18 juin à partir de 10h00 (EDT) et que vous pourrez suivre en direct via la chaine YouTube de Nintendo. L’événement durera près de 40 minutes et dévoilera ainsi les jeux qui arriveront sur la Nintendo Switch pour la moitié de cette année.

À noter que l’entreprise a clairement indiqué que l’événement ne traitera pas de la prochaine console. Il faut donc oublier une quelconque mention à la Nintendo Switch 2.

Join us for a #NintendoDirect livestream focused on #NintendoSwitch games coming in the second half of 2024! There will be no mention of the Nintendo Switch successor during this presentation.



📅 June 18

🕓 7:00 AM PT

⏳ Roughly 40 minutes



Watch it here: https://t.co/7R0bC5knIu pic.twitter.com/vGiEMGUVpc