Nous vous expliquons le New Game Plus de Stellar Blade

Le New Game Plus a gagné en popularité dans les jeux qui intègrent des systèmes d’équipement et de niveaux et Stellar Blade n’y a pas échappé. Il permet aux joueurs de développer encore plus leurs personnages en rejouant l’histoire principale à plusieurs reprises.Parfois, cette caractéristique leur offre la possibilité de découvrir des aspects du jeu qu’ils n’avaient pas explorés lors d’une première partie, tels qu’un niveau de personnage plus élevé, de nouveaux équipements à acquérir, de nouvelles quêtes à réaliser, et bien d’autres encore.

Pour suivre cette tendance, le jeu d’action-aventure Stellar Blade de Shift Up propose également un New Game Plus Plus. Les joueurs peuvent ainsi prolonger leur aventure avec EVE, Adam et Lily même après avoir terminé la trame principale du jeu.

Beaucoup d’ajouts dans le New Game Plus de Stellar Blade

Le Nouveau Jeu Plus de Stellar Blade ne se contente pas de permettre aux joueurs de débloquer des compétences ou de terminer des quêtes secondaires qu’ils n’avaient pas accomplies lors de leur première partie. Il offre une multitude d’ajouts massifs au jeu de base, rendant la complétion du jeu pour la première fois encore plus gratifiante.

Alors que le Nouveau Jeu Plus est généralement censé conserver les progrès réalisés par les joueurs sur leur personnage lors de leur première partie, tous les jeux ne le font pas. Par exemple, en commençant une nouvelle partie avec le Nouveau Jeu Plus de Starfield, les joueurs perdent presque tout ce qui est remarquable, y compris leur équipement et leurs armes. Heureusement, Stellar Blade est très différent, car la seule chose que les joueurs perdent en commençant une nouvelle partie en Nouveau Jeu Plus est tout progrès réalisé sur les quêtes du jeu lors de leur première partie.

Il est à noter que les quêtes principales et secondaires de Stellar Blade ne sont pas conservées avec son Nouveau Jeu Plus. Cela signifie que toutes les quêtes secondaires que les joueurs ont terminées lors de leur première partie, y compris celles disponibles via le tableau d’affichage, devront être complétées à nouveau lors des parties suivantes du jeu, si les joueurs le souhaitent.

De nouvelles combinaisons à découvrir

En plus de conserver presque tout ce que les joueurs ont collecté et débloqué lors de leur première partie, le Nouveau Jeu Plus de Stellar Blade ajoute également beaucoup de contenu nouveau. La plupart de ce contenu se présente sous la forme de Combinaisons Nano, étant donné que la personnalisation des tenues de Stellar Blade est l’une de ses principales formes de progression.

Ainsi, le New Game Plus de Stellar Blade offre 34 nouvelles Combinaisons Nano pour EVE, 5 nouveaux accessoires et deux nouvelles options cosmétiques pour Adam, Lily et le Drone. La Combinaison Raven est déblocée dès le début d’une partie en Nouveau Jeu Plus, avec un motif de couleurs gris et bleu.

En outre, les joueurs pourront développer de nouvelles aptitudes. Toutefois, elles ne sont pas forcément nouvelles dans la mesure où elles proposent quelque chose qui n’a pas encore été proposé. Ces mises à niveau sont plutôt des mises à jour pour les compétences Beta et Burst d’EVE. Finalement, le New Game ouvre un niveau de difficulté élevé. En mode difficile, les ennemis causent davantage de dommages, ce qui oblige les joueurs à rester attentifs tout au long de l’histoire.

Le New Game Plus de Stellar Blade n’apporte pas forcément de nouveautés, mais la diversité de contenu qu’il apporte est agréable. De nombreux jeux offrent un Nouveau Jeu Plus qui n’apporte pratiquement rien, ce qui démontre que Stellar Blade réussit à se démarquer. Il est recommandé que les joueurs s’emparent dès que possible du Nouveau Jeu Plus de Stellar Blade afin de bénéficier du contenu supplémentaire.