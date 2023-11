Nouvelle mise à jour de Baldur’s Gate 3 annoncée par Larian Studios

Larian Studios, le développeur de Baldur’s Gate 3, a récemment divulgué la date de sortie de la prochaine mise à jour du jeu, tout en offrant un aperçu des améliorations à venir. Le jeu, salué comme un RPG générationnel et le meilleur de l’année 2023 selon de nombreux critiques et joueurs, continue de bénéficier d’ajustements pour corriger ses imperfections.

Sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, Larian Studios a partagé via le compte officiel du jeu que la prochaine mise à jour, nommée Patch 5, serait disponible “cette semaine”. Bien que la date exacte ne soit pas précisée, la mention d’une sortie en fin de semaine est suggérée. La mise à jour est annoncée comme résolvant certains problèmes majeurs introduits par la dernière mise à jour, notamment ceux liés aux ralentissements causés par des actes de vol et de violence continus. De plus, elle promet de corriger les “petits baisers” d’Astarion, avec la promesse de nombreuses autres améliorations non détaillées.

“Nous visons la sortie du Patch 5 cette semaine, qui résout les problèmes d’actes de vol et de violence éternellement actifs provoquant des ralentissements, introduits dans la mise à jour précédente”, annonce le tweet. “Il corrige également les ‘petits baisers’ d’Astarion, et bien plus encore !”

En conclusion, les passionnés de Baldur’s Gate 3 peuvent anticiper avec enthousiasme la sortie imminente du Patch 5, offrant des correctifs cruciaux et des améliorations substantielles au RPG acclamé.