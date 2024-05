Officiel: God of War Ragnarök arrive sur PC

Les leakers ont une fois de plus eu raison. En effet, plusieurs rumeurs annonçaient l’arrivée de God of War Ragnarök sur PC. De plus, PlayStation affirmait encore hier son souhait de voir ses jeux solo portés sur PC.

C’est désormais officiel, God of War Ragnarök arrivera le 19 septembre 2024 sur PC, accompagné de son DLC Valhalla. Le jeu promet une expérience graphique avancée et la possibilité de jouer sur des écrans larges. À l’image de Ghost of Tsushima et de Forbidden West, le jeu demandera tout de même une configuration PC assez puissante.

À noter que les précommandes pour le jeu sont déjà ouvertes.