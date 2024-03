Officiel: La trilogie STALKER: Legends of the Zone sur consoles

La trilogie STALKER: Legends of the Zone, auparavant réservée aux PC, arrive enfin sur consoles. Cette sortie tant attendue a été révélée lors du Xbox Partner Preview. Cependant, ce n’est pas la seule bonne nouvelle !

Malheureusement, l’annonce a été quelque peu gâchée par des fuites provenant de revendeurs tels que Rakuten, qui ont mentionné plus tôt dans la journée une collection STALKER, notamment pour la PS4. Mais maintenant, nous avons la confirmation officielle. STALKER: Legends of the Zone sera disponible sur PlayStation et Xbox. Et la meilleure partie ? C’est un “presque shadow drop”, car il est disponible dès aujourd’hui !

Cette collection permettra aux joueurs console de découvrir pour la première fois les trois premiers jeux de la série STALKER, à savoir Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) et Call of Prypiat (2009). Avec cette version console, les contrôles ont été adaptés pour une expérience de jeu optimale avec une manette. Les joueurs pourront ainsi découvrir le gameplay emblématique de la franchise GSC Game World dans une toute nouvelle dimension.

Cette annonce est une excellente nouvelle pour les nombreux fans de la série qui pourront enfin découvrir ces jeux sur consoles. De plus, c’est une excellente façon de patienter jusqu’à la sortie de STALKER 2: Heart of Chornobyl, prévue pour septembre prochain sur PC et Xbox Series X/S.