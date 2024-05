Officiel: Silent Hill 2 Remake va se montrer de nouveau

Nous en parlions encore ce matin et c’est désormais officiel. Tous les indices indiquaient de nouvelles annonces concernant Silent Hill Remake 2 et c’est désormais officiel.

En effet, Konami vient d’annoncer via un tweet sur X, un événement spécial dédié à la franchise Silent Hill. Un court message invitant les joueurs à regarder l’événement qui se tiendra le 30 mai sur la chaîne Youtube à 19h00 (EDT). Le message indique ainsi que de nouvelles informations concernant le jeu seront annoncées ainsi que concernant le film.

Alors que nous découvrions encore que les précommandes étaient ouvertes, Konami semble vouloir donner un coup d’accélérateur à l’un des jeux les plus attendus. Reste désormais à savoir si cet événement lèvera le voile sur la date de sortie officielle du jeu. De plus, les joueurs attendent un nouveau trailer à la hauteur de ce jeu étant donné que le dernier avait laissé ces derniers sur leur faim.

Consider this your invitation letter to Silent Hill. ✉️



Tune in May 30 at 4 p.m. PDT to our SILENT HILL YouTube channel for the second installment of the #SILENTHILL Transmission where we'll share game updates, a deeper look at the film, and new merch.#SILENTHILL pic.twitter.com/5RHc2nGUWB