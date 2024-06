Palworld bientôt sur Playstation ?

C’était la petite sensation de ce début d’année. Palworld avait en effet marqué les esprits avec plus de 19 millions de copies de jeux écoulées et un million de joueurs en simultané sur Steam. Celui qui est comparé à Pokémon, avec notamment plusieurs de ses personnages leur ressemblant étrangement, connait tout de même une petite baisse d’intérêt depuis quelques semaines.

Les joueurs se font de moins en moins nombreux, la faute à un manque de mise à jour du jeu depuis quelques temps ainsi qu’à tout bonnement le désintérêt de certains joueurs. Dans cette optique, le studio Pocket Pair pourrait réserver une petite surprise à des joueurs d’une certaine console. Si Palworld est bien disponible sur Xbox Series, Xbox One et PC, il n’a toujours pas de version Playstation.

Une situation qui pourrait changer si l’on se réfère au dernier tweet du community manager du studio. En effet, celui-ci a indiqué vouloir « rajouter un cœur » sur son post avec l’ajout de la couleur bleue. Si les autres couleurs représentent d’autres plateformes, telles que le vert, correspond à celle de Xbox, le bleu tend plus vers celui de Playstation. Tout ceci reste pour le moment que des spéculations, mais le studio n’a jamais caché son envie d’arriver sur les consoles de Sony. La réponse ne devrait pas tarder, en tout cas dans les prochaines semaines, afin de savoir si oui ou non, les fans auront cette fois-ci raison.

🖤💚🤍Palworld🤍💚🖤



I want to add more hearts, but not sure what colour would fit…hmm…how about….



🖤💚🤍💙Palworld💙🤍💚🖤



Looks good I think!



👀