Palworld : Le phénomène vidéoludique qui secoue le monde

Le 19 janvier dernier, le studio japonais Pocketpair lançait Palworld, un jeu qui a rapidement connu un succès fulgurant, atteignant les 5 millions de copies vendues en seulement trois jours. Ce jeu, décrit comme un croisement entre Ark: Survival Evolved et Pokémon, a suscité un engouement sans précédent, dépassant même les records de popularité sur la plateforme Steam.

Bien que Palworld ne soit pas passé inaperçu avant son lancement, grâce à des bandes-annonces mettant en avant des éléments tels que des “Pokémon avec des flingues et de l’esclavage”, le succès massif du jeu a pris de court le studio Pocketpair. Le jeu a connu un pic de 1 291 967 joueurs connectés simultanément sur Steam, surpassant même des titres majeurs tels que GTA 5, Cyberpunk ou encore Elden Ring. Actuellement, aucun jeu sur Steam ne peut se vanter d’avoir une base de joueurs plus importante que Palworld.

Ce phénomène n’a pas manqué de susciter des réactions diverses, notamment parmi les défenseurs de la franchise Pokémon. Certains utilisateurs ont souligné des similitudes entre les créatures de Palworld et celles de Pokémon, bien que Pocketpair affirme s’inspirer davantage de Dragon Quest. D’autres ont soulevé des inquiétudes quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans le développement du jeu, malgré l’absence de preuves indiquant son implication. Des critiques plus tangibles ont également été émises envers Pocketpair, rappelant que leur jeu précédent, Craftopia, n’est toujours pas sorti de l’accès anticipé depuis 2020.

Selon le fondateur de Pocketpair, Takuro Mizobe, la conception des centaines de créatures de Palworld a été confiée à une seule artiste dont la candidature avait été rejetée par d’autres entreprises. Mizobe a partagé sur son blog que le développement du jeu a été une “succession de miracles”, avec un budget initial de 6,2 millions d’euros et une durée de création qui a dépassé les attentes initiales de l’équipe.

Malgré le succès, l’équipe de développement de Palworld, composée désormais de plus de 60 personnes, fait face à des défis liés à l’afflux massif de joueurs. Avec plus de 40 000 évaluations positives sur Steam, représentant 93% d’approbation, l’avenir du jeu semble prometteur. Cependant, les développeurs se concentrent actuellement sur la résolution des problèmes techniques et des bugs signalés par les joueurs, avec plus de 50 000 requêtes en attente. La feuille de route du jeu reste à définir, mais l’équipe s’engage à fournir des correctifs pour les problèmes majeurs rencontrés par les joueurs.

En somme, Palworld a réussi à captiver les joueurs du monde entier, tout en générant des débats et des controverses autour de son originalité, de ses inspirations, et de la gestion de son développement. L’avenir dira si ce phénomène vidéoludique parviendra à maintenir son succès initial et à répondre aux attentes toujours croissantes de sa communauté de joueurs.