Palworld: Le studio est ouvert à des partenariats

Depuis son lancement, Palworld a su conquérir le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Avec plus de 25 millions d’utilisateurs et 15 millions de ventes sur Steam, le jeu se démarque comme l’un des faits marquants de ce début d’année. Derrière ce succès, on retrouve Pocketpair, dont le PDG, Takuro Mizobe, a récemment révélé à Bloomberg que des discussions étaient en cours pour porter le jeu sur d’autres plateformes. Contrairement à certaines entreprises, Pocketpair reste ouverte à des partenariats voire à une acquisition.

Pocketpair entend rester fidèle à sa vision du jeu vidéo en continuant de privilégier les “petits jeux” avec une composante multijoueur. L’entreprise reconnaît que reproduire le succès de Palworld sera un défi de taille, mais reste optimiste quant à l’avenir.

Malgré une légère baisse du nombre d’utilisateurs connectés simultanément sur Steam, qui devrait passer sous la barre des 100 000, le jeu continue d’être suivi de près avec de nombreux correctifs et l’arrivée prochaine d’un nouveau contenu : le premier raid, accompagné d’une nouvelle créature à découvrir.

Palworld, c’est donc bien plus qu’un simple effet de mode. C’est un jeu qui marque les esprits et qui promet de continuer à évoluer pour le plus grand plaisir de sa communauté de joueurs passionnés.