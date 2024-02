Pas de version physique pour Tomb Raider 1-3 Remastered?

L’univers de l’aventurière intrépide Lara Croft semble s’éveiller de son sommeil prolongé depuis la sortie de “Shadow of the Tomb Raider” en 2018. Alors que les fans attendent avec impatience des nouvelles du prochain épisode en développement chez Crystal Dynamics, les passionnés de la série peuvent se réjouir de la sortie imminente de “Tomb Raider 1-3 Remastered”.

Les développeurs d’Aspyr se sont engagés à offrir une expérience de jeu inoubliable en revisitant les trois premiers titres emblématiques de la franchise. Prévu pour une sortie le 13 février prochain sur diverses plateformes, dont PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, cette collection remasterisée promet un rendu visuel à la fois moderne et fidèle à l’esprit original.

L’objectif d’Aspyr est clair : moderniser les graphismes tout en respectant la direction artistique initiale. Les premiers aperçus laissent entrevoir des visuels prometteurs, réinventant les environnements familiers de Lara Croft avec un éclat renouvelé. Pour satisfaire les joueurs nostalgiques, il sera possible de basculer entre la nouvelle version et l’ancienne, permettant ainsi de revivre les aventures de Lara dans toute leur gloire d’origine.

Les améliorations ne se limitent pas aux graphismes. Les développeurs promettent des contrôles « bien plus fluides », offrant ainsi une expérience de jeu plus immersive. De plus, des surprises sont annoncées, éveillant la curiosité des fans qui attendent de découvrir quelles nouvelles fonctionnalités viendront enrichir cette édition remasterisée.

Cependant, une ombre plane sur cette annonce excitante. Chris Basharr, directeur produit chez Aspyr, a déclaré lors d’une interview qu’aucune annonce n’a été faite concernant une version physique de “Tomb Raider 1-3 Remastered”. Cette déclaration a déçu les collectionneurs avides de boîtes physiques, mais l’espoir demeure. Aspyr n’a pas fermé la porte de manière définitive sur cette possibilité, laissant une chance que des éditions physiques soient éventuellement annoncées, peut-être par une société tierce.

Les passionnés devront, pour l’instant, se contenter de l’option dématérialisée. Malgré cette déception, certains revendeurs ont récemment listé une version physique de “Tomb Raider 1-3 Remastered”. Cependant, il est important de rester prudent, car cela pourrait être une erreur ou une anticipation prématurée.

En attendant de nouvelles informations sur le futur de Lara Croft dans les jeux vidéo, les fans auront bientôt l’occasion de replonger dans les origines de cette héroïne emblématique avec “Tomb Raider 1-3 Remastered”, et espéreront peut-être qu’une version physique viendra enrichir leur collection dans un avenir proche.