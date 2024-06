Un patch très demandé par les joueurs arrive sur Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 s’apprête à connaître une petite révolution créative. Larian Studios a annoncé le lancement de sa plateforme de modding officielle. Une plateforme qui va concerner les PC et les consoles.

Cette initiative, souhaitée et attendue par la communauté, va laisser libre cours à l’imagination des créateurs et des fans. L’introduction du Baldur’s Gate 3 Toolkit, une version adaptée des outils de développement internes du studio, va permettre aux joueurs de non seulement modifier les aspects visuels et narratifs du jeu, mais aussi en réinventer le gameplay.

La plateforme de modding, qui sera intégrée dans le Patch 7, permettra aux utilisateurs de partager leurs créations via l’infrastructure mod.io. Cette dernière offrira une centralisation, une validation et un téléchargement simplifiés des mods. Ceci visant à assurer une compatibilité officielle avec le jeu sur PC et, sous certaines conditions, sur consoles.

Larian Studios a également annoncé une phase d’alpha fermée ciblant des créateurs proéminents de la scène de modding, suivie d’une bêta moins restreinte en juillet. Ces étapes préliminaires visent à peaufiner l’expérience avant le lancement officiel en septembre.

Toutefois, la liberté offerte par mod.io aura ses limites. Elles concernent notamment les modifications importantes liées au script du jeu ou à tout contenu pour adulte.

L’arrivée de cette plateforme en septembre prochain marque ainsi un petit tournant pour Baldur’s Gate 3.