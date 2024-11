Phil Spencer voit grand pour l’avenir de Xbox !

Phil Spencer est partout dans les médias en ce moment. Dans une nouvelle sortie médiatique, le patron a partagé sa vision du futur pour Xbox. Il a abordé l’importance d’évoluer au-delà des consoles traditionnelles et de s’adapter aux tendances actuelles comme le cloud, l’IA et les services d’abonnement.

Pour Spencer, l’écosystème Xbox doit dépasser les frontières des consoles. La campagne “This is an Xbox” illustre cette stratégie. Elle met en avant une expérience unifiée accessible sur divers appareils : téléviseurs, tablettes, smartphones, Mac ou encore casques VR.

Malgré tout, Xbox continue de soutenir les joueurs fidèles qui achètent les consoles Series X|S. Cependant, Spencer admet que les consoles ne sont plus le cœur du marché. Le plus gros potentiel de croissance se situe désormais sur PC et dans le cloud.

Les consoles resteront présentes, mais comme une partie de l’écosystème. Microsoft prévoit de nouvelles consoles et dispositifs dans le futur. Sarah Bond a même confirmé que la prochaine Xbox promet une révolution technique et pourrait arriver avant 2030.

Par ailleurs, Microsoft réfléchit à une Xbox portable, similaire au Steam Deck ou au ROG Ally. Ce projet vise à capitaliser sur le succès du Game Pass et du Xbox Cloud Gaming. Mais il faudra patienter quelques années avant de voir cet appareil sur le marché.

Pour les fans de la marque, pas d’inquiétude. Les jeux continueront de sortir sur le Microsoft Store et via des services comme Game Pass ou xCloud. En parallèle, des titres seront disponibles sur Steam, Epic Store et d’autres plateformes PC.

Le catalogue à venir reste prometteur. Des jeux comme S.T.A.L.K.E.R. 2, Avowed, Fable, ou DOOM: The Dark Ages arriveront Day One sur le Game Pass. Xbox s’efforce de diversifier son offre tout en restant accessible à tous les types de joueurs.