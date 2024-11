PlayStation 6 : Les premiers détails auraient filtré

Microsoft et Sony préparent déjà l’avenir. Tandis que la PS5 Pro fait ses débuts, Sony planche sur la PlayStation 6, prévue pour une sortie d’ici quelques années. De son côté, Microsoft confirme ses projets pour une nouvelle Xbox, mais aussi pour sa toute première console portable. Les rumeurs annoncent un possible dévoilement de la Xbox portable dès 2025.

Un insider, Zhangzhonghao, révèle que les deux géants collaborent étroitement avec AMD et Qualcomm pour leurs prochaines consoles. Sony prévoit d’intégrer la nouvelle architecture UDNA d’AMD à la PS6. Cette technologie remplacera RDNA4, avec une production prévue pour le deuxième trimestre 2026. Ce choix promet des améliorations notables en performance et en efficacité.

La PlayStation 6 pourrait également adopter une CPU basée sur ZEN4 ou ZEN5. La décision finale reste à prendre, mais ces processeurs s’annoncent puissants. En parallèle, Sony développerait une nouvelle console portable, équipée d’un matériel similaire pour garantir une expérience haut de gamme.

Microsoft suit une approche différente. L’entreprise explore deux options : Qualcomm et AMD. Qualcomm, en particulier, pourrait apporter un avantage en termes d’efficacité énergétique et de coûts. Ce choix pourrait refléter une stratégie axée sur la mobilité et l’accessibilité.

Les deux entreprises pourraient révéler davantage de détails en 2025. Cependant, les nouvelles générations de consoles ne seront pas commercialisées avant plusieurs années. La Xbox portable pourrait être l’exception, avec une sortie anticipée envisagée.

La compétition entre Sony et Microsoft s’intensifie. Chaque décision technologique façonnera l’expérience des joueurs pour la prochaine décennie. Les fans n’ont qu’à attendre pour découvrir quelles innovations transformeront l’univers du gaming.