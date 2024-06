Playstation décide de ne pas participer à la Gamescom

Mais que se passe t-il du côté de Sony et plus précisément chez Playstation ? Auteur d’un State of Play plutôt mitigé en termes d’annonces et quasiment absent de la Summer Game Fest avec des annonces plutôt timides, l’entreprise a décidé de faire l’impasse sur un événement gaming assez important.

Alors que la Gamescom se profile pour le 21 août prochain, PlayStation a décidé, comme en 2022 et 2023, de ne pas être présent à cet événement. Une information qui nous vient du média allemand gameswirtschaft.de qui a eu l’information auprès des organisateurs de l’événement.

Une absence qui s’explique surement une nouvelle fois par l’absence d’annonce autour d’un gros titre à venir dans les prochains mois. Si, pour le moment, l’année avait bien débuté avec certaines exclusivités comme Final Fantasy VII Rebirth, Rise of The Ronin ou encore Stellar Blade, la seconde moitié de cette année s’annonce bien calme. À moins d’avoir droit à un nouveau State of Play dans les prochaines semaines.