PlayStation dévoile le catalogue de jeux PlayStation Plus pour février

PlayStation a récemment annoncé les jeux qui seront disponibles dans le cadre de son abonnement PlayStation Plus pour le mois de février. La sélection comprend une gamme de jeux variés qui devraient plaire à un large public de joueurs.

Need for Speed Unbound offre aux joueurs des courses palpitantes, avec des campagnes solo et multijoueur distinctes. Ils pourront affronter d’autres pilotes, défier les lois de la gravité et s’engager dans des courses effrénées à la recherche de la victoire ultime.

The Outer Worlds plonge les joueurs dans un univers de science-fiction captivant, où ils pourront explorer de nouvelles planètes, rencontrer des personnages intrigants et découvrir les mystères de l’espace.

Tales of Arise propose une aventure épique dans un monde fantastique, avec une histoire immersive et un système de combat stratégique. Les joueurs pourront découvrir un récit riche en rebondissements et rencontrer des personnages inoubliables.

Assassin’s Creed Valhalla transporte les joueurs dans l’univers brutal des Vikings, où ils pourront affronter des ennemis redoutables, explorer des terres inconnues et forger leur propre légende.

En plus de ces titres, les abonnés auront également accès à d’autres jeux populaires tels que LEGO Worlds, LEGO Jurassic World, Roguebook, Rogue Lords, Tales of Zestiria, Resistance: Retribution, Tales of Symphonia et Tales of Vesperia. Ces jeux offrent une variété de genres et d’expériences de jeu, garantissant que chaque joueur trouvera quelque chose à apprécier.

Les jeux du catalogue PlayStation Plus pour février seront disponibles à partir du 20 février, offrant aux abonnés une nouvelle sélection de titres passionnants à découvrir et à apprécier. C’est l’occasion idéale de plonger dans de nouveaux mondes virtuels et de profiter de l’expérience de jeu immersive que PlayStation a à offrir.