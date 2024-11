PlayStation Plus: 16 jeux quittent le service!

Décembre 2024 s’annonce comme un mois difficile pour les abonnés de PlayStation Plus. En effet, jusqu’à 16 jeux quitteront PS Plus Extra et Premium à partir du 17 décembre. Il est donc temps de faire le point et de terminer certains jeux avant qu’ils ne disparaissent du service. Des titres comme Mega Man 11 et Judgment font partie de ceux qui vont nous quitter. Et c’est clairement un gros coup dur pour les fans.

Ce mois-ci, Sony a mis à jour la liste des jeux qui quitteront la plateforme, et on peut dire que c’est un départ massif. Comparé à ce que propose Xbox avec Game Pass, cette liste est bien plus imposante. 16 jeux différents, couvrant tous les genres possibles, vont s’envoler. On parle de jeux qui vont laisser un vide, du rétro à l’action gore, en passant par les RPGs. Une vraie claque pour les joueurs qui comptaient rattraper leur retard.

Le point positif dans tout ça, c’est que contrairement au mois précédent, la liste des jeux qui disparaissent est un peu moins longue. On parle de cinq jeux en moins, un petit répit pour les joueurs pressés. Cependant, le compte reste salé. Entre le 17 décembre et la fin du mois, vous devrez absolument foncer pour boucler certains titres avant leur retrait.

La liste des jeux à ne pas manquer avant leur départ :

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Metal: Hellsinger

Moonscars

Mega Man 11

Mega Man Legacy Collection

Mega Man Legacy Collection 2

Grime Definitive Edition

Tinykin

Prodeus

Soulstice

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Evil Genius 2

Judgment

Dead Island Definitive Edition

Dead Island Riptide Definitive Edition

Gigabash

Il est clair que terminer tous ces jeux avant leur départ sera une mission compliquée, mais si vous êtes un vrai gamer, vous allez probablement tout donner pour y arriver. Le mois de décembre promet donc de belles heures de jeu, avec cette petite pression de ne pas laisser filer ces jeux emblématiques. Profitez-en pendant qu’il est encore temps !