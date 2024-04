PlayStation Plus en mai : 25 jeux s’en vont

À partir du 21 mai, les abonnés PlayStation Plus devront dire au revoir à pas moins de 25 jeux, dont une grande partie du catalogue de la célèbre saga Final Fantasy. Les départs touchent principalement les remasters de classiques, tels que la trilogie PS1 et les deux épisodes solo de la génération PS2. World of Final Fantasy, le spin-off décalé rempli de clins d’œil et de personnages chibi, est également concerné. Après cette date, seuls trois titres de la franchise Square Enix resteront disponibles : Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Final Fantasy Type-0 HD et Final Fantasy VII Remake.

En parallèle de ces départs, de nouveaux jeux feront leur entrée dans le catalogue du PlayStation Plus, offrant aux abonnés de nouvelles expériences à découvrir. Parmi les indés qui méritent une attention particulière pour les semaines à venir, on peut citer le charmant RPG Minit, avec son esthétique bichrome et son gameplay effréné, ainsi que le platformer musical The Artful Escape.

Jeux quittant le PlayStation Plus Extra et Premium le 21 mai :