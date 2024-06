Dune : Awakening dévoile un peu plus sa structure

Dune : Awakening, le MMO de survie en monde ouvert se déroulant sur Arrakis, développé par Funcom, s’est dévoilé un peu plus aujourd’hui. Si les films ont déjà été couronnés de succès, le jeu est tout bonnement prometteur. En effet, lors d’un showcase d’une durée de 30 minutes, nous avons pu découvrir de nouvelles séquences de jeu. L’occasion également de dévoiler le système de création de personnage, bien typique des MMO. Il était également question de la structure des serveurs typique des MMO, des ramifications narratives d’un monde où Paul Atréides n’est jamais né, et du parcours spirituel que le joueur entreprendra dans le jeu, suivant les pas des Fremen.

Avant même sa sortie officielle, le jeu est déjà un succès, avec notamment un million de joueurs qui ont placé leurs souhaits sur Steam. D’ailleurs, pour du jeu proprement dit, celui-ci vous transportera dans le monde d’Arrakis déchiré par la guerre. Vous serez amené à évoluer dans un monde ouvert où votre mission sera de survivre, de lutter et de contrôler de l’épice. Cependant, contrairement aux films, celui-ci se déroule dans un univers alternatif. En effet, dans cet Arakis, Jessica Atréides donne naissance à une fille au lieu de Paul, d’où le fait que chaque joueur vivra sa propre histoire.

Un monde en expansion

Une histoire qui débutera par la création de votre personnage avec un outil assez puissant. Celui-ci vous permettra de personnaliser votre héros dans les moindres détails et pas que physique, puisqu’il s’agira également de choisir sa planète d’origine et plus encore.

En terme de structure des serveurs, le directeur créatif Joel Bylos explique :

« Faire en sorte que le monde semble homogène et connecté a toujours été l’un de nos objectifs sur Dune : Awakening », a déclaré Joel Bylos. « Nous avons construit cette structure avec l’idée de rendre le jeu extensible, ce qui est difficile avec une seule carte. » L’idée avec la carte Overland est qu’elle nous permet de continuer à construire le monde et à offrir aux joueurs de nouveaux espaces à explorer. Qui sait à quoi cela ressemblera dans 5 ans ?

En clair, le monde s’annonce vaste et vise même à devenir plus grand d’ici le futur et à offrir ainsi de nouveaux espaces à découvrir pour les joueurs.

À noter que les inscriptions pour la bêta de Dune : Awakening sont ouvertes et permettront sans aucun doute aux développeurs d’avoir des premiers retours leur permettant de procéder à des améliorations si nécessaire.