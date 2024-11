Final Fantasy VII: Square Enix lève une interdiction !

Square Enix fait bouger les lignes. Vingt-sept ans après la sortie du mythique Final Fantasy VII, l’éditeur lève enfin une interdiction qui durait depuis des décennies. Désormais, partager ou diffuser du contenu révélant le rebondissement le plus marquant du jeu original est autorisé.

Une mise à jour discrète de la version de 1997 a supprimé toutes les restrictions sur les spoilers. Les joueurs peuvent maintenant capturer et partager librement des moments clés du jeu. Ce changement, remarqué par des fans sur Reddit, concerne les versions modernes du jeu, disponibles sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Le spoiler en question ? L’inoubliable scène où Sephiroth tue Aerith. Cet événement, marquant dans l’histoire du jeu vidéo, est désormais libéré de tout tabou. Square Enix n’a pas expliqué cette décision, mais il est probable que l’éditeur estime que tout le monde connaît déjà ce moment culte.

Ce revirement a aussi un impact sur la trilogie Final Fantasy VII Remake. Bien que l’intrigue des remakes diverge de celle de 1997, elle conserve des clins d’œil et des surprises pour les fans. Avec Final Fantasy VII Rebirth, les joueurs ont vu des adaptations de cette scène emblématique, mais dans une narration repensée.

Les prochaines étapes de cette trilogie laissent rêveur. L’exploration, notamment avec le Haut Vent, jouera un rôle central dans le dernier opus.