Ghost of Yōtei : Sucker Punch dévoile son monde ouvert le plus ambitieux 

Alors que Ghost of Yōtei se profile comme le prochain blockbuster de PlayStation 5, prévu pour le 2 octobre 2025, les créateurs de Sucker Punch Productions lèvent le voile sur les détails de ce nouvel opus. Après Ghost of Tsushima, le studio promet une aventure plus vaste. Une aventure centrée sur la vengeance et l’exploration d’un Japon féodal réinventé.

Un monde ouvert « sacré » et organique

Dans une interview accordée à Variety, Nate Fox et Jason Connell, directeurs créatifs du jeu, décrivent Ghost of Yōtei comme « le monde le plus ouvert jamais conçu par le studio ». Situé dans la région d’Ezo (ancien nom de Hokkaido), l’univers se veut un « personnage à part entière », mêlant paysages sauvages, secrets cachés et biomes variés. Inspiré de l’ère Edo, le jeu mise sur une exploration libre, guidée par la curiosité.

« Se perdre dans ce monde est un moment sacré », explique Fox. Les joueurs incarneront Atsu, une mercenaire en quête de vengeance contre les Yōtei Six, responsables du massacre de sa famille. Contrairement à Ghost of Tsushima, l’accent est mis sur une ambiance rurale et sauvage, loin des cités urbaines, avec des décors puisant dans la majesté naturelle du Japon.

La katana, reine des combats, mais pas seule en scène

Si le jeu introduit de nouvelles armes comme le kusarigama (faucille-chaîne) ou la lance yari, la katana reste « l’arme la plus précieuse », selon les développeurs. « Maîtriser une arme fait partie de l’ADN des films de samouraïs », souligne Fox. Les joueurs pourront apprendre auprès de maîtres d’armes répartis dans Ezo, ajoutant une profondeur tactique aux combats.

La dualité entre tradition et innovation se ressent aussi dans le gameplay : Atsu manie parfois deux lames simultanément, et les armes secondaires offrent des options stratégiques. « Pouvoir jouer avec une telle variété d’armes est une nouveauté », précise Connell, évoquant un système où chaque outil a ses forces et faiblesses.

Inspirations cinématographiques et héritage culturel

Le film Yojimbo d’Akira Kurosawa a directement influencé la narration. « L’idée d’un mercenaire errant, comme l’est Atsu, vient de là », confie Fox. Cette inspiration se traduit par des scènes de combat chorégraphiées et une esthétique visuelle rappelant le cinéma classique.

Les développeurs ont également intégré des moments de contemplation, similaires à ceux de Ghost of Tsushima, permettant de « ressentir la connexion avec la terre et les traditions ». Le compagnon loup d’Atsu symbolise cette harmonie entre l’humain et la nature, thème central de l’aventure.

Une sortie très attendue

Avec des centaines d’heures de gameplay promises et une sortie prévue en octobre 2025, Ghost of Yōtei vise à marquer un nouveau jalon pour les jeux en monde ouvert. Reste à voir si Sucker Punch parviendra à capturer la magie de son prédécesseur tout en innovant. Une certitude : les fans de samouraïs et de récits épiques ont de quoi saliver.