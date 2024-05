Le Days of Play officiellement annoncé

PlayStation a annoncé que Days of Play 2024 se tiendra cette semaine, du 29 mai au 12 juin. Une opportunité pour les fans de PlayStation de profiter d’activités variées, de nouveaux titres sur PlayStation ainsi que d’autres offres.

Voici un aperçu de ce qui est prévu :

Nouveaux Avatars pour les Joueurs PlayStation

Pour célébrer Days of Play, PlayStation propose une nouvelle collection d’avatars que les joueurs pourront utiliser pour personnaliser leurs profils.

Offres de Contenu PlayStation Plus

Les abonnés PlayStation Plus peuvent s’attendre à une augmentation du contenu disponible, avec des titres bonus ajoutés au catalogue de jeux, des jeux pour PS VR2, ainsi que des classiques PS2.

Activités Days of Play

L’événement inclut diverses activités pour la communauté PlayStation. Parmi elles, des défis communautaires, une campagne PlayStation Stars, et des tournois de sport électronique.

Offres PlayStation

Days of Play apporte également des réductions sur une gamme de produits PlayStation. Cela inclut des rabais sur les jeux, le matériel, les articles du PlayStation Gear Store, et les abonnements PlayStation Plus.