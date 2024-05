Pourquoi Xbox a fermé 4 studios? Un ancien de Microsoft s’explique

La fermeture de quatre studios par Xbox a été un sujet d’intérêt pour de nombreux joueurs, suscitant des interrogations quant aux raisons derrière ces décisions. Selon Brad Hilderbrand, ancien de Microsoft et EA, cette mesure découle de deux facteurs majeurs, indépendants de l’acquisition de Bethesda, qui ont eu un impact significatif sur les stratégies de Xbox.

Tout d’abord, le succès retentissant du Game Pass a profondément influencé la manière dont les jeux sont consommés et monétisés. Le Game Pass offre aux abonnés un accès à une vaste bibliothèque de jeux pour un abonnement mensuel, ce qui a entraîné un changement dans les habitudes d’achat des joueurs. En effet, pourquoi acheter un jeu au prix fort quand on peut y jouer dans le cadre de l’abonnement ? Cette tendance a eu pour conséquence que la plupart des jeux lancés sur le service ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs de vente, car les joueurs optent souvent pour les titres inclus dans le Game Pass plutôt que d’acheter des jeux individuellement.

De plus, l’acquisition massive d’Activision par Xbox a considérablement augmenté la pression sur la division Xbox pour rentabiliser ses investissements. Autrefois un poste mineur dans les comptes de Microsoft, Xbox a désormais la lourde tâche de récupérer ces investissements colossaux. Cela signifie qu’elle doit trouver un équilibre délicat entre la croissance du Game Pass et la rentabilité de ses investissements. Par exemple, les gros titres comme Call of Duty peuvent attirer de nouveaux abonnés, mais il existe un risque réel de perdre des ventes massives en les proposant directement sur le Game Pass.

En conclusion, Xbox est confronté à la nécessité de rationaliser ses opérations pour répondre aux attentes financières de Microsoft. Cela peut se traduire par la fermeture de studios moins rentables au profit de titres plus grands et plus lucratifs. Bien que ces décisions puissent sembler brutales, elles sont souvent prises dans le but de garantir la viabilité à long terme de la division Xbox dans un marché du jeu vidéo en constante évolution.