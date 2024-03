Prince of Persia: The Lost Crown – Première mise à jour dévoilée !

Prince of Persia: The Lost Crown vient de recevoir sa première grande mise à jour gratuite sur consoles et PC, apportant avec elle du contenu très attendu. Depuis sa sortie, le jeu a su captiver les joueurs avec son gameplay de type metroidvania solide et son esthétique artistique réussie, marquant le retour triomphal d’une franchise longtemps oubliée.

Cette mise à jour tant attendue par la communauté propose plusieurs ajouts significatifs. Parmi eux, deux nouveaux modes de jeu : le mode Speedrun, permettant aux joueurs de chronométrer leurs performances et de les comparer avec d’autres joueurs, et le mode Permadeath, un défi hardcore où la mort signifie le retour au point de départ, ajoutant ainsi une difficulté extrême pour les joueurs les plus chevronnés.

En plus de ces modes, la mise à jour inclut des skins gratuits et de nombreux correctifs visant à améliorer l’expérience globale du jeu. Les joueurs pourront également profiter de quatre nouvelles tenues uniques pour le personnage de Sargon, ainsi que d’une carte révélant l’emplacement de tous les collectibles importants, offrant ainsi une aide précieuse aux perfectionnistes.

Cette mise à jour s’inscrit dans une roadmap de mises à jour gratuites à venir pour Prince of Persia: The Lost Crown, avec également l’annonce d’un gros DLC payant à l’horizon. Pour les détails complets de cette mise à jour, rendez-vous sur le site officiel du jeu.