PS Plus : découvrez les jeux gratuits de mai 2025 pour PS5 et PS4

Sony a dévoilé la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Essential pour le mois de mai 2025. Disponibles à partir du 6 mai, ces trois titres pour PS5 et PS4 resteront accessibles gratuitement jusqu’au 2 juin, sous réserve de maintenir un abonnement actif. Cette sélection variée promet de satisfaire les amateurs de survie, de stratégie et d’action frénétique.

ARK: Survival Ascended ouvre la marche avec une version remastérisée sous Unreal Engine 5 du jeu de survie culte. Les joueurs affronteront des dinosaures dans un environnement hostile, avec la possibilité d’explorer tous les mondes disponibles et de participer à des parties en ligne regroupant jusqu’à 70 participants. Exclusivement sur PS5, cette mise à jour technique vise à enrichir l’expérience des fans de la franchise.

Ensuite, Balatro se distingue comme un roguelike innovant, primé et acclamé par la critique en 2024. Mélangeant habilement les mécaniques de construction de deck et de poker, le jeu revisite les règles traditionnelles pour offrir une expérience stratégique et addictive. Accessible sur PS5 et PS4, il séduira les amateurs de défis originaux.

Enfin, Warhammer 40,000: Boltgun plonge les joueurs dans une aventure inspirée des FPS rétro des années 1990. Incarnant un Space Marine, l’action rapide et violente se déploie à travers des missions périlleuses dans l’univers sombre de Warhammer. Disponible sur les deux générations de consoles, ce titre mise sur une esthétique pixelisée et des combats sanglants pour captiver les nostalgiques des shooters old-school.

Les abonnés ont jusqu’au 6 mai pour réclamer les jeux d’avril : RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre et Digimon Story: Cyber Sleuth. La sélection de mai, quant à elle, propose une diversité de genres et de styles, alliant remasterisation technique, innovation indie et hommage aux classiques, renforçant ainsi l’attrait de l’abonnement Essential.