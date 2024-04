Qualité vidéo optimisée sur le PlayStation Portal

Les utilisateurs du PlayStation Portal ont récemment remarqué une amélioration significative de la qualité vidéo lors de la lecture à distance des jeux PlayStation 5. Cette amélioration fait suite à la récente mise à jour du portail, la version 2.0.6, qui a également apporté des améliorations de performance et de stabilité du logiciel système. Les notes de patch officielles de la mise à jour mentionnent ces améliorations, mais elles ne détaillent pas spécifiquement les améliorations de qualité vidéo. Cependant, les utilisateurs ont constaté une augmentation du débit binaire pour le Remote Play, ce qui se traduit par une meilleure qualité d’image et une plus grande réactivité. Cette amélioration est particulièrement remarquée lors de la lecture de jeux exigeants comme Final Fantasy 7 Rebirth, où la réduction de la pixellisation permet une image plus nette.

Des bugs mineurs toujours présents

Le PlayStation Portal, bien qu’il ne soit pas une console portable dédiée comme beaucoup l’espéraient, continue d’être un choix populaire pour ceux qui souhaitent jouer à leurs jeux PS5 à distance. Après un lancement réussi, Sony a initialement eu du mal à reconstituer les stocks du PlayStation Portal, mais l’appareil est désormais plus largement disponible chez les principaux détaillants. L’intérêt pour cet appareil de lecture à distance a été renforcé par un récent hack permettant aux joueurs d’émuler et de jouer à des jeux PlayStation Portable sans connexion Internet.

Bien que la mise à jour ait apporté des améliorations, certains utilisateurs signalent encore des micro-ralentissements lors de la lecture des jeux. Cependant, ces problèmes semblent avoir été réduits dans une certaine mesure grâce aux améliorations de performance et de stabilité. Il est possible que de futures mises à jour continuent à optimiser la connectivité Wi-Fi du PlayStation Portal et les performances du Remote Play.

En résumé, la mise à jour récente du PlayStation Portal a considérablement amélioré la qualité vidéo pour le Remote Play des jeux PlayStation 5. Bien que certains problèmes persistent, les améliorations apportées par la version 2.0.6 montrent que Sony reste engagé à offrir une expérience de jeu à distance de haute qualité aux utilisateurs du PlayStation Portal.