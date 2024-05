Récap: Les Annonces du State of Play

Hier soir, lors du State of Play, Sony a présenté un aperçu des jeux qui paraitront cette année ou plus tard.

Parmi les annonces, Astro Bot revient dans une nouvelle aventure spatiale. Cette fois-ci, les joueurs auront l’occasion d’explorer six galaxies. Six galaxies qui permettront de découvrir plus de 80 niveaux et de partir à à la recherche de l’équipage perdu d’Astro. Le jeu est prévu pour sortir le 6 septembre, avec des précommandes disponibles à partir du 7 juin.

Le State of Play a également révélé Concord, un FPS multijoueur en 5v5 centré sur ses protagonistes. Une bêta est prévue plus tard cette année, suivie de la sortie mondiale sur PS5 et PC le 23 août 2024.

Parmi les autres annonces, God of War Ragnarök sera disponible sur PC le 19 septembre 2024, avec des récompenses en jeu pour les préachats. Until Dawn, le classique de l’horreur, sera revisité pour PC et PS5, avec une date de sortie à venir et des précommandes ouvrant le 5 juin 2024.





Skydance’s Behemoth, un titre VR d’action-aventure à la première personne, sortira cet automne sur PS VR2. Path of Exile 2 offrira une expérience RPG d’action en free-to-play avec une coop locale sur PS5, tandis que Monster Hunter Wilds promet un univers riche et dynamique sur PS5 en 2025.

Alien: Rogue Incursion, un nouveau jeu VR mêlant action et horreur, sera disponible sur PS VR2 en fin d’année 2024. Marvel Rivals proposera un test en bêta fermée sur PS5 en juillet 2024, et Dynasty Warriors: Origins offrira des combats hack ‘n’ slash à travers les Trois Royaumes en 2025 sur PS5.

Enfin, Ballad of Antara initiera une nouvelle franchise avec un RPG d’action et de fantasy en free-to-play sur PlayStation 5 en 2025, et Infinity Nikki offrira un jeu d’aventure mêlant fashion et monde ouvert sur PS5, avec une bêta prévue plus tard cette année. Where Winds Meet transportera les joueurs dans la Chine ancienne pour découvrir les mystères des arts martiaux sur PS5.