Red Dead Redemption 2 : Une mise à jour surprise !

Rockstar a surpris tout le monde en sortant une mise à jour majeure pour Red Dead Redemption 2, la première en presque deux ans. La version 1.32 du jeu est désormais disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et elle apporte son lot d’améliorations et de corrections. Parmi les changements, on note des améliorations pour FSR (qui passe à la version 2.2), le support HDR10, et un correctif pour un bug ennuyeux de Red Dead Online qui faisait planter le jeu en entrant dans les écuries.

Cependant, cette mise à jour ne répond pas à l’une des demandes les plus pressantes des joueurs : l’ajout du support 60 images par seconde pour le jeu sur consoles.

Pas de mise à jour next-gen pour le moment

Cette mise à jour intervient après une fuite en septembre qui a secoué la communauté des joueurs de Red Dead Redemption. Un email interne de Microsoft a révélé qu’une mise à jour next-gen de Red Dead Redemption 2 était en préparation, prévue pour le deuxième trimestre de l’exercice financier 2023 de Microsoft (d’octobre à décembre 2022). Cette mise à jour était destinée aux consoles de neuvième génération, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series X et S. Malgré ces attentes, Rockstar n’a pas encore annoncé officiellement de mise à jour next-gen pour Red Dead Redemption 2.

En octobre, Rockstar a discrètement ajouté un mode 60 images par seconde au jeu sur PlayStation 5 via la rétrocompatibilité, permettant ainsi aux joueurs de profiter de ce classique en monde ouvert dans des conditions de jeu plus fluides.

Red Dead Redemption 2, sorti initialement en 2018 sur PS4 et Xbox One, puis en 2019 sur PC, reste l’un des jeux les plus appréciés de Rockstar, avec plus de 61 millions de copies vendues à ce jour. Malgré les critiques de certains fans concernant le manque de mises à jour significatives, le jeu reste extrêmement populaire.

La mise à jour 1.32 de Red Dead Redemption 2 apporte également des corrections de stabilité générale et des améliorations pour Red Dead Online. Elle corrige notamment un problème avec les échantillons du naturaliste qui n’étaient pas comptabilisés pour les défis quotidiens, ainsi qu’un problème qui empêchait les missions de la zone libre de se lancer correctement. En outre, cette mise à jour améliore la stabilité et les performances du jeu, notamment sur PC où plusieurs problèmes de crash ont été corrigés.