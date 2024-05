Resident Evil 9 : Lancement prévu en 2025

D’après les dernières révélations de Dusk Golem, un initié réputé pour ses informations sur la franchise Resident Evil, le prochain opus majeur de la série, Resident Evil 9, devrait enfin voir le jour après une attente de sept longues années.

Initialement, Capcom travaillait sur deux projets potentiellement destinés à devenir Resident Evil 8, avec Village comme l’un des candidats. Finalement, Village a été choisi pour devenir le huitième volet principal, tandis que l’autre projet a été conservé et développé pendant plusieurs années pour devenir le Resident Evil 9 que les fans attendent avec impatience.

Selon Dusk Golem, le développement de Resident Evil 9 repose sur les bases posées par Resident Evil 8, ce qui pourrait suggérer une continuité directe de l’histoire ou des éléments de gameplay similaires.

Bien que Dusk Golem ait choisi de ne pas divulguer de détails spécifiques sur le jeu lui-même afin de préserver les surprises, il a indiqué que l’annonce officielle de Resident Evil 9 devrait intervenir très prochainement, peut-être dès le mois de janvier 2025. Cette annonce pourrait être précédée d’un indice lors du prochain rapport fiscal de Capcom, mentionnant un “AAA non annoncé prévu pour le Q1 2025”.

Cette nouvelle intervient alors que Capcom avait, en 2018, plusieurs projets Resident Evil en réflexion ou en développement, dont les remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3, et Resident Evil 4, en plus des épisodes principaux 8 et 9.

Les fans de la franchise Resident Evil peuvent donc s’attendre à un début d’année 2025 chargé en zombies et en frissons avec la sortie probable de Resident Evil 9, qui promet d’être l’épisode le plus ambitieux de la série jusqu’à présent, avec le budget de développement le plus élevé.